Ev, araba alacaklar dikkat! Bu yöntem şeytanın aklına gelmez... Dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Dolandırıcıların bu seferki hedefi ev veya araba almak isteyen vatandaşlar.

ensonhaber.com

Ev veya araba alıp satarken, sözleşme yaparken veya senet imzalarken attığımız imza dolandırılmaya davetiye çıkarabilir. Son zamanlarda dolandırıcıların hedefi ev ya da araba alım-satımı yapan kişiler oluyor.

O yöntem, çalışıp didinerek elde ettiğiniz birikimleri bir imzayla kaybettirebiliyor. Birçok kişi her ne kadar “ben dolandırılmam” dese de her geçen gün bir yenisinin eklendiği dolandırıcılık ağlarına düşebilmesi mümkün.

İmza atarken dikkat

Tüm birikimlerinizi bir anda elinizden uçup gitmesine neden olabilecek bu yöntem imzanız ile gerçekleştiriliyor.

Kolaylıkla temin edilebilen bu özel yapım dolma kalemler, öyle bir mürekkebe sahip ki ne kadar inceleme yapılsa da fark edilmiyor. Kalemlerin içerinde yer alan “uçan mürekkep” sayesinde yazılan çizilen her şey birkaç saat içinde yok olabiliyor.

İşte, bu kalemde yer alan özel mürekkebin birkaç saat içinde kaybolacağını bilen dolandırıcılar evinizi veya arabanızı satın almak, ev veya araba satmak için hazırladıkları sözleşmeler ile bir çırpıda tüm birikiminizden olacağınız imzayı atmanıza neden oluyor.

Kaleme dikkat

Konu hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar ise, dışarıdan bakışla kalemlerin arasındaki farkı ayırmanın mümkün olmadığını belirterek, bu tür dolandırıcılık yöntemlerinden kurtulmak için mutlaka aynı kalemle imza atılmasını veya kendi kaleminizle imza atmanız gerektiğini belirtiyor.

Siz de bu tuzağa düşmek istemiyorsanız, alış ya da satış işlemini yaptığınızda sözleşmeyi karşı tarafın imzaladığı kalemle ya da kendi kaleminizle imzalamayı unutmayın.