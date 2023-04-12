Ev hanımlarına güvence! Çalışmayan eşler ve anneler nasıl emekli olacak? Erdoğan açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağı müjdesini verdi. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? Çalışmayan eşler ve anneler emekli olabilecek mi? İşte detaylar...

Kadınlar sıklıkla evlilik ve çocuk nedeniyle iş hayatını noktalayabiliyor. Emeklilik hak etmeden işten ayrılan eşler ve anneler, uzun zamandır destek talep ediyor.

Çalışmayan ev hanımları için müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca ev hanımının emeklilik durumu yeniden gündem oldu.

2023 Ak Parti seçim beyannamesinde "Aile Koruma Kalkanı Programı" yer aldı. Bu kapsamda ev hanımlarına emeklilik şansı doğdu.

Emeklilik hayali kuran ev hanımları, emekli olabilecekler mi merak ediyorlar.

Peki, çalışmayan eşler ve annelere emeklilik hakkı verilecek mi? Hangi şartlarda emekli olacaklar? İşte ayrıntılar...

Ev hanımları nasıl emekli olacak?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında ev hanımlarına emeklilik için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın emeklilik güvencesine dair açıklaması şu şekilde oldu:

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

Ev hanımlarının emekli olma şartları neler?

Çalışmayan kadınlarda emekli olma şartlarına dair detaylar henüz açıklanmadı. Emeklilik güvencesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.