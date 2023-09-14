Ev hanımlarına para yağacak! Sayılı günler kaldı...25 yılın sefası yolda!

AK Parti seçim vaadleri arasında "ev hanımlarına emeklilik" yer aldı.
1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte öncelik maddelerinden biri, çalışmayan kadınlar olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hanımlarının emeklilik hakkıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Aile ve Gençlik Bankası tarafından ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağı duyuruldu.
Prim eksiği olan ve çeşitli sebeplerden çalışmamış olan kadınlarımızın prim yükünü Devlet hafifletecek.
Plan kapsamında 25 yıllık evli olma şartı ve yaş kriterinin bulunması bekleniyor.
Ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu şu şekilde açıklandı:
Devlet destekli prim
Ev hanımlarına emeklilik için başvuruda bulunacaklar. Primlerini ödedikleri takdirde devlet primin üçte birini karşılayacak. Bu şekilde hanımlara teşvik sağlamak amacıyla destek sunulacak.
Kadınları teşvik etmek ve desteklemek için bir banka kurulacak.
Gençlik ve aile ihtiyaçlarının karşılanması için bu banka faaliyet gösterecek. Kaynağı ise doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak.
Borçlanılabilir
Bir borçlanma süresi olacak. Emeklilik için borçlanma yaparak ödemelerini gerçekleştirebilecek ve bu borçlanmayı devlet karşılayacak.
Konu yasayla düzenlenecek ve Meclis açıldığında yasa geçmiş olacak.