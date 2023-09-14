Ev hanımlarına para yağacak! Sayılı günler kaldı...25 yılın sefası yolda! TBMM'in açılmasıyla birlikte ilk gündem maddelerinden biri ev hanımlarına emeklilik olacak. Devlet, sigortasız kadınların primlerini üstlenmenin planlarını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan 25 yılı dolduran evli ve çalışmayan kadınlar, aylık gelir sahibi olacak.

ensonhaber.com

AK Parti seçim vaadleri arasında "ev hanımlarına emeklilik" yer aldı.

1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte öncelik maddelerinden biri, çalışmayan kadınlar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hanımlarının emeklilik hakkıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Aile ve Gençlik Bankası tarafından ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağı duyuruldu.

Prim eksiği olan ve çeşitli sebeplerden çalışmamış olan kadınlarımızın prim yükünü Devlet hafifletecek.

Plan kapsamında 25 yıllık evli olma şartı ve yaş kriterinin bulunması bekleniyor.

Ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu şu şekilde açıklandı:

Devlet destekli prim

Ev hanımlarına emeklilik için başvuruda bulunacaklar. Primlerini ödedikleri takdirde devlet primin üçte birini karşılayacak. Bu şekilde hanımlara teşvik sağlamak amacıyla destek sunulacak.

Kadınları teşvik etmek ve desteklemek için bir banka kurulacak.

Gençlik ve aile ihtiyaçlarının karşılanması için bu banka faaliyet gösterecek. Kaynağı ise doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak.

Borçlanılabilir

Bir borçlanma süresi olacak. Emeklilik için borçlanma yaparak ödemelerini gerçekleştirebilecek ve bu borçlanmayı devlet karşılayacak.

Konu yasayla düzenlenecek ve Meclis açıldığında yasa geçmiş olacak.