Ev kiralarında yeni sistem! Cezası 1 milyon TL olacak… 2024 yılı ile birlikte gelen bir dizi yeni uygulamaların en başında ve herkesi yakından ilgilendirecek olan kira düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Aman dikkat! Bu yeni düzenleme ile 1 milyon TL’lik ceza ile karşı karşıya kalınabilir…

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Milyonlarca vatandaş yeni yıl ile birlikte kira düzenlemelerinin nasıl olacağını merakla ekliyor. Kiralar düşecek mi, ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlıklarda nasıl bir yol izlenecek gibi birçok merak konusu akılları meşgul ediyor.

Tüm merak ettiklerinizin cevapları resmi olarak yayımlandı. 1 Ocak itibari ile kiralarda yapılacak olan yeni düzenlemeler Rsmi Gazete’de yayımlandı.

Ev sahipleri mutlaka bu şartlara uymalı…

Evin günlük kiraya vermek isteyen ev sahipleri 1 Ocak tarihinden itibaren izin belgesi almak zorunda kalacak. Bu izini alabilmek için ise tüm kat maliklerinin onayının alınması gerekmekte. Eğer bir kişi bile onaylamazsa ne yazık ki bu izin belgesi almanız imkansız.

Nasıl başvuru yapılır?

Ev sahiplerinin günlük olarak kiralamak istedikleri evleri için almaları gereken izin belgesi başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleşmekte. Kiralabmak istenen ev, aşvuru sonrasında Kültür Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından inceleme aşamasından geçecek. İncelemeyi başarılı bir şekilde tamamlayan ev sahiplerine izin elgeleri verilecek.

Plaket verilecek…

İnceleme sonucunda günlük olarak kiralaması uygun görülen evler için yetkililer tarafından plaket verilecek. Ev sahipleri, alınan bu plaketi kiralanacak olan evin girişine asmakla yükümlü olacak.

Fazla dairesi olanlar için şartlar bambaşka…

Eğer bir binada, ev sahibinin 5 dairesi varsa iş yeri ruhsatı almak zorunda olacak.

1 milyon TL ceza….

Ev sahipleri eğer 100 günden kısa kiralıyorsa belirtilen kurallara uymak zorunda. Evinin 100 günden daha fazla kiralayanlar ise uygulamaya dahil edilmeyecek fakat takibe alınacak.

Eğer aynı konut 100 günden uzun süre kiraya verilirse evi kiraya veren sorumluya 1 milyon TL ceza kesilecek.