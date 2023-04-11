Ev sahipleri ve emlakçılar dikkat! Bunu yapana 10 bin TL ceza kesiliyor! Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bekara ev kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya 10'ar bin TL para cezası kesti. İşte detaylar..

Çalışmak için gittiği şehirde ev kiralamak isteyen bir kadın ev sahiplerinin bekar olduğu gerekçesiyle evi kiralamaması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir binada bulunan daireyi kiralamak isteyen M.N.A. isimli kadın, emlakçı G.Ş. ile iletişim kurdu. İddiaya göre emlakçı M.N.A.'nın medeni durumunu öğrendikten sonra evi kiralamaktan vazgeçti.

M.N.A.'nın bekar olduğunu söylemesinin ardından emlakçı "Aile şeklinde olacaksa veririz yoksa ev sahibi vermiyor, ev sahibi aile istiyor." şeklinde yanıt verdi.

Bu cevap karşısında büyük şok yaşayan kadın konuyu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) şikayet ederek şikayette bulundu.

10 bin lira ceza kesildi

Şikayeti değerlendiren TİHEK, olayda ayrımcılık ihlalinin yaşandığına karar verdi. TİHEK, bekara ev kiralamayan emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı.

TİHEK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Öncelikle başvuranın, başvuru dilekçesinin ekinde muhatap emlak danışmanı ile yapmış olduğu görüşmenin ekran görüntüsünü sunduğu görülmüştür. Bu görüntüde, emlak danışmanının aldığı talimat ile bekar kiracı kabul edilmediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Muhatap ev sahipleri ile emlak danışmanı arasında dosyaya yansıyan herhangi bir emlakçı kira komisyon sözleşmesi veya benzeri bir sözleşme yoktur. Ancak muhatap emlak danışmanının, ev sahiplerinin istekleri ile hareket ettiğini ifade etmiş olması dikkate alındığında; ayrımcılık talimatını uygulama hükmü istikametinde sorumlu olacağı kanaatine varılmıştır.

Muhatap emlak danışmanı, ev sahiplerinden aldığı talimatla uyguladığı ayrımcı muameleyi kabul ederken, muhatap ev sahipleri dosyaya görüşlerini kanuni süresi içinde sunmamıştır. Başvuran tarafından sunulan yazışma içerikleri göz önüne alındığında muhataplar tarafından kendi iddialarına dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi veya belgenin dosyaya sunulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, olayda muhatapların ayrımcılık yasağının ihlal edilmediği ispatlayamadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın medeni hali nedeniyle doğrudan ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhataplar hakkında 10'ar bin lira idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."