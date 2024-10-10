Ev sahiplerini sevindirecek haber! O parayı ödemenize gerek yok...

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İzmir’in Menemen ilçesindeki bir apartmanda yaşanan olayın ardından emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Çatı katında oturan bina yöneticisi tarafından çatının yenilenmesi için istendi ancak diğer katlarda oturan ev sahipleri tarafından ücret ödenmek istemeyince durum mahkemeye taşındı.

Yerel mahkemede reddedilen konu hakkında Yargıtay'a başvurulması sonucunda verilen karar kat maliklerinin yüzünü güldürdü.

O ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Yargıtay'dan çıkan karar sonucunda her ne kadar çatı yenileme bedelini ödemeyen malikler icra takibine karşı yükümlü bulunsa ve ödeme yapmamak için yasal bir hakka sahip olmadıkları hükmüne varılsa da Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2071c maddesine dayanarak verilen kararda, çatı yenileme bedelinin tüm kat maliklerinin onayı olmadan ödenemeyeceği vurgulandı.

Söz konusu kararla birlikte, yapılacak tadilatların belediye onayı alınmış olmasının altı çizilerek eğer proje değişikliği onayı bulunmuyorsa bu tadilatlara onay vermeyen kat maliklerinin ücret ödeme zorunluluğunun olmadığı da belirtildi.