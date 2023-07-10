Evde bakım maaşı yattı mı? Temmuz evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların yatacağı tarihi ve zamlı halini merak ediyor. İşte detaylar..

Temmuz ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Memur ve emekliye yapılan zamlar sonrası evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgelerde doğrulanmış olan hastalara bakan kişilere devlet tarafından aylık olarak ödenen bakım parasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının Temmuz ayında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Temmuz ayının ikinci haftasına girilirken gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı, Temmuz ayı ödemeleri henüz ödenmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Bilindiği üzere evde bakım maaşı 2023'ün Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Geçtiğimiz günlerde belirlenen memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından evde bakım maaşının ne kadar olacağı netlik kazanacak.