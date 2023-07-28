Evde balık pişirmek kabusunuz olmasın! Bu yöntemle balık kokusundan eser kalmayacak Balık kokusundan rahatsız olduğunuz için evde balık pişiremiyorsanız bu yöntem tam size göre! Bu basit yöntemle balık kokusundan eser kalmayacak.

Bağlık sağlık açısından çok faydalı bir besindir. Uzmanlar Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık tüketimini tavsiye ediyor.

Lezzet açısından da sevilen yemeklerden biri olan balığı, haftada en az iki defa tüketmek gerekiyor.

Balık pişirmek, lezzetli ve sağlıklı bir ziyafet sunarken evinizi rahatsız edici bir balık kokusuyla doldurabilir.

Balık kokusundan kaçanlar için bu pratik yöntemle artık balık pişirmek korkulu bir rüya olmaktan çıkıyor.

Balık kokusundan anında kurtulun!

Balık kokusundan kurtulmak için 2 su bardağı kaynar suyun içine 1 adet kabuk tarçın ve 4-5 adet karanfil atıp, balık kızarana kadar ocakta kaynatın. Bu şekilde balık kokusundan eser kalmayacak.