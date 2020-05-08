Evde Kuru Ciltler İçin Maske Nasıl Yapılır: Kolay Tarif

Evde kuru ciltler için maske nasıl yapılır madde madde burada. Kuru ciltler için yüz maskesi tarifi ve gerekli malzemeler neler detaylı anlattık.

Cilt tiplerinden en zorlu olanı kuru ciltlerdir ve bakımı yapılmazsa pul pul dökülür, cansız görünür ve çok erken kırışıklıklar oluşturur. Bu nedenle, kuru cilt bakımı çok önemlidir. Bakım aşamalarından biri olan kuru cilt için maske uygulaması cilde ihtiyacı olan nemi kazandıracağı için canlılık ve parlaklık kazandırır. Ayrıca bu maskeleri uygulamak alınan olumlu sonuçlarla karşılaşıldıkça kişinin psikolojisini de olumlu yönde etkileyecektir. Bunun için kuru cilt için maske kuru ciltlerin bakımında önemli bir rol oynamaktadır.

Kuru Ciltler için Maske Tarifi?

Kolayca temin edilebilecek malzemelerle evde kuru cilt için maske hazırlamak için etkili bazı tarifler aşağıda sıralanmıştır.

Yarım avokado iyice ezilir, içine bir tatlı kaşığı bal ilave edilerek macun gibi bir kıvam elde edilir. Bu karışım yüze sürülüp 10 dakika kadar bekletilir ve sonra ılık suyla durulanır.

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı bal karıştırılarak homojen bir karışım elde edilir. Sürüldükten sonra 10-15 dakika bekletilir ve bol su ile yıkanır.

1 yumurtanın sarısı, 1 tatlı kaşığı bal ve 2 çay kaşığı zeytinyağı karıştırılıp yüze sürüldükten sonra 15 dakika bekletilir ve yıkanır.

Yarım muz ezilir, içine 2 çay kaşığı portakal suyu ve aynı miktar yoğurt eklenerek iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım yüze sürülür, 15 dakika bekletilir ve bol su ile durulanır. Bu maske kuru cilt için maske konusunda oldukça etkilidir.

konusunda oldukça etkilidir. 2 tatlı kaşığı esmer şeker ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırılarak cilde peeling uygulanır gibi uygulandıktan sonra bir süre bekletilir ve yıkanır.

1 çay kaşığı süt tozu, 1 çay kaşığı aleo vera jeli, 2 tatlı kaşığı bal ve birkaç damla papatya yağı karıştırılır. Karışım yüze sürüldükten sonra 15 dakika boyunca beklenir ve bol su ile durulanarak kuru cilt için maske tamamlanmış olur.

tamamlanmış olur. 1 adet salatalık rondodan geçirilir, içine bir tatlı kaşığı toz şeker eklenerek karıştırılır. Hazırlanan bu karışım buzdolabında bir süre bekletildikten sonra soğuk olarak cilde uygulanır. Özellikle nem dengeleyici ve kırışık oluşumunu önleyici bir etkisi olan bu maske evde kuru cilt için maske seçenekleri arasında hem kolay hazırlanabilmesi hem de ucuz maliyetli olması açısından en çok tercih edilenlerdendir.

Kuru Cilt için Maske Ne Sıklıkta Yapılır?

Şimdi de kuru cilt için maske uygulamasının ne sıklıkta yapılması gerektiğinden bahsedelim. Eğer maske uygulamalarına yeni başlanıyorsa cildin ihtiyaç duyduğu nemin ilk etaplarda daha fazla olmasından dolayı haftada 2 kez uygulayarak cilt bakımı yapmak daha etkili olacaktır. Süreç devam ettikçe bu süre haftada bir güne düşer. Diğer yandan, kuru cilt için maske uygulaması için özel bir merkeze gidip para harcamak şart değildir. Evde de hazırlanabilecek birçok etkili tarif vardır.