"Evde Tek Başına" filmine ev sahipliği yapmıştı, şimdi satışa çıktı! Evin fiyatını duyan dudak uçuklattı… Bir dönemin efsane yapımlarından olan “Evde Tek Başına” filminin çekildiği ev satışa çıktı. Birçok ikonik özellikleriyle hafızlara kazınan evin fiyatı görenleri dumur etti. İşte, evin dudak uçuklatan satış fiyatı…

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İzlenmeye doyulmayan yapımlar arasında olan Evde Tek Başına her yaşta seyirciye hitap eden nadir yapımlarında başında gelir. Küçük bir çocuğun evde unutulmasıyla birlikte başına gelen türlü badireleri anlatan 1990 yapımı film günümüzde de izlendiğinde seyir zevki veren filmler arasındadır.

Filmin çekildiği ve ikonik özellikleriyle hafızlara kazınan evde en az filmin oyuncuları kadar unutulmamayı başarmıştır.

ABD’nin Illıons eyaletindeki Winnetka’da yer alan bu ev Illinois’un görülmeye değer mimarileri arasında yer alır. Özellikle de merdivenden kayma sahneleri ile hafızlara yer eden ev satışa çıktı.

Yeni sahiplerini arayan ikonik evin fiyatı ise görenleri dumur etmeyi başardı. Dudak uçuklatan rakamları bulan satış fiyatı şaşılmayacak gibi değil.

Fiyatını duyan küçük dilini yutuyor…

Winnetka, Illinois’ta bulunan ve dünyanın en ünlü evlerinden biri olan beş yatak odalı, altı banyolu malikane, 5.25 milyon dolara (168.959.700,00 TL) satışa çıktı. Satış rakamı görenleri her ne kadar şaşırtıyor olsa da ikonik ev alıcısını beklemeye devam ediyor.