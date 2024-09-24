Evdeki o malzemelerle hazırlayıp sıkın, örümceklerden temelli kurtulun... Evlerde gün aşırı temizlik yapılıyor olsa bile yatakların ve koltukların altları, dolapların arkası derken birçok noktada örümcekler ve ağları ile karşılaşabiliyoruz. Ne kadar temizlesek de bir tülü kurtulamadığımız bu sorun için o malzemelerden yapacağınız sprey örümcek derdine son veriyor.

Haber Merkezi

Yaz kış fark etmeden gözden uzak en kuytu köşelerde ağlarını ören örümcekler çoğu ev kadının korkulu rüyasıdır.

Her ne kadar ayrıntılı temizlik yapılsa da özellikle de sonbahar aylarında örümcek sorunuyla baş etmek hiçte kolay olmayabilir.

Sonbahar aylarını çok seven örümcekler koltukların ya da yatakların altlarında sehpaların bacaklarında, dolapların arkasında ve daha birçok noktada ortaya çıkabilirler.

Hemen her evde bulunan o malzemeler ile hazırlayacağınız karışım çeşitli böcek ilaçlarını rafa kaldıracak ve evde örümcekten eser bırakmayacak.

ÖRÜMCEKLERİN KÖKÜNÜ KAZIYOR...

Birçok alanda oldukça faydalı olan biberiye örümcek kovmada da oldukça etkili bir silah oluyormuş. Bir bardak suyu biberiye dallarını ekleyerek iyice karıştırın ve ardından karışımı bir sprey şişesine aktarın.

Pencerelere ve kapılara, koltuk ve yatak altlarına kısaca örümceklerden şikayetçi olduğunuz her noktaya bu karışımı püskürtün. Örümcekler biberiye kokusundan nefret ettikleri için evinizden bir çırpıda uzaklaşacak ve sizde rahat bir nefes alacaksınız.