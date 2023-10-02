Evi, emekliliği olmayanlar bu fırsat kaçmaz! Düşük faizli konut kredisi geliyor... İşte can alıcı detay! 1.20 faizli konut kredisine dair detaylar netleşmeye başladı. Bu sayede evi olmayan vatandaşlar, ev alma konusunda şanslı olacak.

ensonhaber.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ikinci kez ev alacaklara yönelik kredileri kısıtlamıştı.

Bu sayede yatırımcılardan ziyade ihtiyacı olanların ev sahibi olması amaçlandı.

Bununla ilgili ilk adım ise 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası olacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi ise hiç evi olmayanlara verilecek.

İlk evini alacaklara büyük destek!

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu.

Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında konu ile ilgili açıklama yapmıştı.

Özelmacıklı yaptığı açıklamada, "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" diyerek bankalara düşük faizli kredi kampanyasının geleceğini söyledi.