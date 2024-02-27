Evinde bunu yapan yandı! Cezası binlerce liraya çıktı… Milyonları ilgilendiren kritik bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme kapsamında evinde o hatayı yapanın cebi yanacak. İşte, cep yakan cezası ile o düzenleme…

ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu düzenleme ile evlerde yapılan o hataya ciddi oranlarda para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan yeni düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi'nde yapılan değişiklikler ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan bu düzenleme kapsamında ise, artık evlerde gürültü yapılması veya komşuların şikayet etmesi durumunda, para cezaları uygulanacak.

Çevre Bakanlığınca alınan karara göre, ev sahipleri veya kiracılar komşularını rahatsız etmemek ve en önemlisi ceza almamak için evlerinde gürültüye neden olabilecek olasılıklarda bile gürültüyü kontrol altına almak zorunda kalacaklar.

Binlerce liralık ceza…

Komşularınız gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet oluşturdukları taktirde 7 bin 667 lira para cezası ödemekle cezalandırılacaksınız. Bu cezaya maruz kalmamak binlerce liranızdan olmamak için gürültü kirliliğine neden olabilecek tüm konuları kontrol altında almanız yararınıza olacaktır.

Nasıl şikayet edilir?

Şikayetlerin iletilmesi için Alo 181 hattı kullanılabilir, apartman yönetimine başvurulabilir, belediye zabıtasına şikayette bulunulabilir ve idari para cezası talep edilebilir.

Ayrıca bunlara ek olarak, sulh hukuk mahkemesine başvurularak komşunun gürültü yapmasının yasaklanması talep edilebilir.