Evinde olan yaşadı, koleksiyoncular peşine düştü! Değeri dudak uçuklatıyor...

Haber Merkezi

Bir zamanlar evlerde yerleri süsleyen işlemeli ve kalın halılar antikacıların radarına takıldı. Hemen her evde bulunan şimdilerde yerini ince ve daha sade kilimlere bırakan halılar değer kazandı.

Belli bir yaşın üzerinde olan halılar antika olarak kabul ediliyor ve koleksiyonerlerin gözdesi halini alıyor.

70’li ve 80’li yılların gözdesi olan şimdilerde evlerde kenara köşeye kaldırılan halılar fiyatlarıyla altını geride bırakıyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Günümüz modasına bakıldığında demode gözüktüğü için evlerin kıyısında köşesinde kalan nostaljik halılar şimdilerde antikacı ve koleksiyonerlerin yeni gözdeleri arasında kendilerine yer buluyor.

El yapımı olan bu halıların yapımının üzerinden 100 yıl geçmiş olması değerine değer katarken bazı halı modellerinde bu sınır değişebiliyor.

Halının değerini belirleyen faktörler arasında üretildiği bölge, kullanılan malzeme, dokuma tekniği, desen ve kullanılan renkler dikkat çekiyor.

Evlerinizde artık beğenmediğiniz için kullanmadığınız ve size büyüklerinizden kalan bu tip halıların 50 yıllık bir geçmişi bulunuyorsa koleksiyonerler bu tür halılara binlerce lira ödeyebiliyor.

Özellikle orijinal durumda olan ürünlerin değeri, antika dükkanları ve ikinci el platformlarda en düşük 27 bin 425 liraya satılıyor.