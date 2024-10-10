Evinde ölü bulunmuştu: George Baldock kimdir? George Baldock neden öldü?

Haber Merkezi

Panathinaikos'un 31 yaşındaki savunma oyuncusu George Baldock'tan acı haber geldi.

Gazzetta'da yer haberine göre Yunan milli futbolcusu Baldock, Atina'nın güneyinde yer alan Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Futbol camiasını sarsan bu haberin ardından Baldock’ün ölüm nedeni merak edildi. Peki Gaeorge Baldock neden öldü? George Baldock kimdir?

GEORGE BALDOCK NEDEN ÖLDÜ?

Herhangi bir özel sağlık sorunu olmadığı bilinen 31 yaşında evinin havuzunda ölü bulunan Baldock’un ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Polis tarafından ise ölüm nedeninin belirlenmesi adına soruşturma başlatıldı.

GEORGE BALDOCK KİMDİR?

George Baldock 9 Mart 1993 yılında İngiltere'nin Buckingham kentinde dünyaya geldi. Tam ismiyle George Henry Ivor Baldock aslen Yunandır. Sağ bek veya sağ kanat bek olarak oynayan profesyonel futbolcudur.

İngiltere'de doğup büyümüştür ancak Yunan asıllı olduğu için Yunanistan vatandaşıdır.

Futbola 2009 yılında başlayan Baldock İngiltere'nin alt liglerinde ve Premier Lig'de forma giymişti. Başarılı oyuncu son olarak Panathinaikos forması giyiyordu.