Evlilik kredisi alacaklar dikkat! Aile ve Gençlik fonu kuruldu! Aile ve Gençlik fonu nedir? TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi kabul edildi. Peki, Aile ve Gençlik fonu nedir? İşte merak edilenleri..

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Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkındaki kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Bu gelişme sonrası Aile ve Gençlik Fonu hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar 'Aile ve Gençlik Fonu' nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Pilot uygulama olarak deprem bölgesinde başlatılacak Aile ve Gençlik Fonu'nun detaylarını sizler için derledik.

İşte, Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları...

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak.

- Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

- Fona başvurular internet üzerinden yapılacak.

- Kredi miktarı her yıl artacak.

- Petrol, doğal gaz ve maden kaynakları gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

İlk olarak deprem bölgesinden başlatılacak uygulamanın başvuruları internet üzerinden yapılacak.