Evlilik kredisine 1 il daha eklendi: 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz! O ilden başvurular alınıyor... 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ilk etapta deprem illeri için açılmıştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 1 ilde daha başladığını duyurdu.

Yağmur Dinç

Yuva kuran çiftlerin nakit ihtiyacını karşılayacak olan "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi" başvuruları devam ediyor.

2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvurular öncelikle deprem illerinden alınıyor.

Diğer şehirlerde yaşayan çiftler ise "evlilik kredisi diğer illere ne zaman verilecek" sorusuna yanıt arıyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere evlilik kredisi almak isteyenler yaşadıkları ile başvuru açılmasını bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek çiftleri desteklemek için kurulan Aile ve Gençlik Fonu uygulamasında yeni bir aşamaya geçildi.

1 ilimizde daha başvurular açıldı.

OSMANİYE BAŞVURUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruların alındığını duyurdu.

Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun".

48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira kredi desteğinden yararlanmak için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.