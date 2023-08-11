Evsiz olana kısmet! "Bir evim olsun" hayali gerçekleşiyor! Siz şimdiden ilçeyi seçin... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" dedi.

Artan konut fiyatları, ev sahibi olmayan vatandaşları endişelendiriyor.

Konut alımını teşvik etmek için çeşitli kampanyalar düzenleyen hükümeti yeni bir adım daha atıyor.

"Bir evim olsun" hayaliyle yanıp tutuşanlar, bu haberle sevindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konut alımına ilişkin müjdeler verdi.

Destek geliyor

İlk kez ev satın almak isteyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeyi sağlarken esas yapmamız gereken, gelişmek, sosyal refahı artırmak zorunda olan bir ülke olarak yatırımları düşürmek değil, tasarrufları artırmak ve yatırımları sağlıklı tasarruflarla, kaynaklarla desteklemektir." dedi.

İlk konut desteğine ilişkin detayların eylül ayında netleşmesi bekleniyor.