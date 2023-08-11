Evsiz olana kısmet!

Artan fiyatları, ev sahibi olmayan vatandaşları endişelendiriyor.

Konut alımını teşvik etmek için çeşitli kampanyalar düzenleyen hükümeti yeni bir adım daha atıyor.

"Bir evim olsun" hayaliyle yanıp tutuşanlar, bu haberle sevindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk konut alımına ilişkin müjdeler verdi.

Evsiz olana kısmet!

Destek geliyor

İlk kez ev satın almak isteyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal verilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeyi sağlarken esas yapmamız gereken, gelişmek, sosyal refahı artırmak zorunda olan bir ülke olarak yatırımları düşürmek değil, tasarrufları artırmak ve yatırımları sağlıklı tasarruflarla, kaynaklarla desteklemektir." dedi.

İlk konut desteğine ilişkin detayların eylül ayında netleşmesi bekleniyor.