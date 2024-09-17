Eylül ayında bunları yapın, petekleri kışa hazırlayın

Uzun yıllar doğalgaz kullanan pek çok kişi, peteklerinin artık eskisi kadar iyi ısı vermediğinden şikayetçi.
Bu sorun yüzünden kombiyi yüksek sıcaklıklara çıkarmak zorunda kalıyor, bu da doğalgaz faturasını ciddi şekilde artırıyor.
Ancak endişeye gerek yok! Kombi ustalarının paylaştığı birkaç basit adımla, bu sorunun üstesinden gelebilir ve kış aylarında daha düşük sıcaklıklarda evinizi ısıtabilirsiniz.
Hazır eylül ayındayken, kışa girmeden peteklerinizi temizlemek hem faturalarınızı düşürecek hem de evinizi daha verimli ısıtacak.
KALORİFERLERİ KIŞA HAZIRLAYIN
Kaloriferi kapatın ve ısının ve suyun akışını kesin.
Peteklerin üzerindeki ızgara kapağı dikkatlice çıkarın.
Tozların dökülmemesi için kaloriferin altına bir örtü serin.
Elektrikli süpürgeyle peteğin aralarını temizleyin, ardından bezle silin.
Temizlik tamam! Şimdi kapağı sıkıca kapatın.
Artık kombiyi düşük sıcaklıkta bile çalıştırarak sıcacık bir kışa merhaba diyebilirsiniz.