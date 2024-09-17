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Eylül ayında bunları yapın, petekleri kışa hazırlayın

Eylül ayında bunları yapın, petekleri kışa hazırlayın Kış gelmeden doğalgaz faturalarından korkmaya başladıysanız, bu içeriği okuyun! Yılların doğalgaz ustaları, sonbaharda kombi ve peteklere bunlar yapılırsa hem daha iyi ısıtacağını hem de faturadan tasarruf edileceğini söylüyor.