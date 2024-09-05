Eylül balığı: Sardalyanın inanılmaz faydaları Balık avı yasağı kalktı, derya kuzuları tezgaha düştü. Bu ayın favorisi ise sardalya oldu. Omega 3 zengini sardalya, düzenli tüketildiğinde bakın ne faydalar sağlıyor.

Editör: Yağmur Dinç

Balık yemek sağlık açısından birçok önemli fayda sağlar.

İlk olarak, balıklar özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Ayrıca, balık yüksek kaliteli protein içerir, bu da kas gelişimi ve onarımı için gereklidir.

1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağı ile birlikte balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, ağlarını attı.

Eylül ayının favori balığı sardalya ise ağlara dolandı.

Sardalya minik ancak oldukça faydalı bir balık. Düzenli sardalya tüketmenin insana sağladıkları, gerçekten şaşırtıyor.

İşte sardalya balığı yemenin etkileri...

SARDALYA FAYDALARI

Sardalya yemek, sağlık açısından birçok fayda sağlar.

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan sardalya, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Sardalyadaki yüksek kaliteli protein içeriği, kas gelişimi ve onarımı için gereklidir.

Ayrıca, sardalya D vitamini, B12 vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi önemli vitamin ve mineraller sağlar, bu da kemik ve diş sağlığını destekler.

Düşük civa içeriği sayesinde, balık severler için güvenli bir seçenek sunar.

Sardalya ayrıca antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve sindirim sağlığını destekleyebilir.