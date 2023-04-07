EYT maaş farkı sorgulama | EYT maaş farkları yattı mı, ne kadar, kaç lira? EYT'lilerin ilk ödemeleri hesaplarına geçmeye başladı. 250 bin EYT'li birikmiş maaş farkını aldı. Bu kapsamda EYT maaş farkı sorgulama işlemleri araştırılıyor. Peki EYT maaş farkı yattı mı, neye göre yatacak? EYT maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

EYT başvurusunda 1.6 milyona ulaşıldı. Toplamda 3 milyona yakın EYT hakkı kazanan vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda emeklilik işlemlerinin tamamlanması adına SGK personeli gece gündüz çalışıyor. e-Devlet üzerinden veya SGK'ya giderek başvurusunu tamamlayan ve sistem üzerinden onaylandığını gören vatandaşlar EYT ilk maaş tarihini sorguluyor. SSK ve Bağkur emeklileri Ramazan bayramı vesilesiyle bu ay ödemelerini erkenden almaya başlayacak. Peki, EYT maaş farkları yattı mı? EYT maaş farkı nasıl hesaplanır? EYT maaş farkı nasıl sorgulanır? İşte detaylar... EYT maaş farkı yattı mı? Başvuru yapan 1,6 milyon EYT’liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamında Maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri gerçekleşiyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Peki maaş farkı nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet EYT maaş farkı sorgulama işlemi... E-Devlet'e giriş yapılarak, emekli işlemleri menüsü altında emeklik günlük ödeme kısmı sorgulamaya tıklanır. Kısmi ödemeye hak kazananlar ne kadar maaş farkı alacaklarını burada görebilir. Sorgulama ekranı