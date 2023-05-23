EYT telaşlıları dikkat! Maaş bağlanma günü... EYT maaşını bekleyenler için sayılı gün kaldı. Bakan Nebati, maaş bağlanma gününü açıkladı.

Türkiye'de yıllardır çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yasalaştı.

Milyonların yüzünü güldüren, cebini rahatlatan EYT yasası akabinde, başvurular süresiz olarak devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, üst düzey bir mesai harcayarak başvuruları inceliyor.

Mart ayından itibaren devam eden süreçte 1 milyona yakın vatandaş maaşını aldı. EYT ilk maaşını alan vatandaşların aksine henüz ödeme alamayanların sayısı da fazla.

EYT maaşı ne zaman ödenecek sorusuna son nokta konuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaş bağlanma gününe dair konuştu.

Ay sonunda hesaplarda

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.