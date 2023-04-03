EYT'de Eylül iddiaları! İlk maaş gecikecek mi, yetişecek mi? BAKAN'DAN NET YANIT! EYT'lilerin dört gözle beklediği Nisan ayı geldi, ilk maaşlar için Eylül iddiaları ortaya atıldı. Emekliliğe başvuranlar, maaşını bayram önce almak istiyor. EYT maaşları gecikecek mi yoksa bayrama yetişecek mi merak ediliyor. Son açıklamalarla birlikte EYT'de ilk maaş durumu ve detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan yaş grubu için son günler...

Prim ve sigorta yılını tamamlayanlar, yaşı beklediklerinden EYT'li oluyordu.

EYT düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hummalı bir çalışma sonrası yasalaştı.

EYT başvuruları tüm hızıyla devam ediyor; 3 milyonun emekli olması bekleniyor.

SGK ve e-Devlet Kapısı'nda EYT emeklilik başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milyonlarca vatandaş, ilk maaşına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.

Ancak EYT son dakika açıklamaları ile sıklıkla bir gelişme yaşanıyor.

Nisan ayı EYT'liler için oldukça önemli. Hem ilk maaş hem bayram ikramiyesi hem de promosyon ödemeleri var. O nedenle herkes emekliliğinin onaylanıp onaylanmadığını sorguluyor.

1.6 milyona yakın vatandaş, emeklilik başvurusunda bulundu bekliyor. Nisan ayında çifte bayram yaşamayı hayal edenler için "Eylül'e sarkabilir" iddiası gündeme geldi.

EYT'de Eylül ayı iddiaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler emekli maaşları ile ilgili herhangi bir ödemek sorunu olmadığının altını çizdi.

Bakan Bilgin 250 bin EYT'linin maaş bağlanma işlemlerinin tamamlandığını belirterek 15 Nisan tarihine kadar Mart ayında başvuru yapan 1,6 milyonu aşkın EYT'linin birçoğunun emekli maaşının bağlanacağını bildirdi.

Nisan'da bağlanacak

SGK'da işlemler yapılırken depremzedelere ve önce başvuranlara ağırlık veriliyor.

Bakan Bilgin Mart ayında başvuranlar için maaşların; 1 Nisan'dan itibaren hak edişlerin geçerli olmak kaydı ile bağlanacağını bildirdi.

SGK gece gündüz çalışıyor

EYT maaşlarının yetişmesi için SGK gece gündüz yoğun bir tempoda çalışıyor.

EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla, fazla çalışma ücreti verilecek.