Nisan'da EYT maaşı için son başvuru günü açıklandı! Tarihi kaçıran bin pişman...

Türkiye'deki emekli sayısına, 2.5 milyon daha ekleniyor...

EYT yasası ile milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuşuyor. Başvuru sürecinin de başladığı EYT için gerekli bilgileri sisteme iletenler, maaş gününü beklemeye başladı.

EYT'de başvuru süresi bulunmuyor ancak başvuru tarihi maaş gününü belirliyor.

Düzenlemede ilk aylıklar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenecek. İlk maaşlar nisan ayında hesaplara yatırılacak.

Peki maaşını nisanda almak isteyenler en son ne zamana kadar başvuru yapabilir? EYT'de ilk maaş için son başvuru günü ne zaman? İşte detaylar...

Başvuru tarihlerine dikkat

Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk aylık başlangıcı, emekli müracaatını takip eden ayın ilk günüdür.

İlk maaşı Nisan'da almak için:

İşçilerin, özel sektörde çalışanların ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Memurlar için son başvuru tarihi 15 Mart

Nisan'da ilk EYT maaşını almak isteyen kamu işçileri için bu tarih 14 Mart, memurlar için ise 15 Mart olarak bildirildi.