EYT'DE KRİTİK 3 GÜN! 31 Mart'a kadar başvurmayan en az 9 bin lira ekside... Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında 31 Mart'a kadar başvuruda bulunmayan EYT'liler, Nisan ayı maaşı ve bayram ikramiyesinden faydalanamayacak.

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası olarak bilinen, 01.03.2023 tarihinde Meclis'te kabul edilen 7438 nolu Kanun, yasalaştı.

Emekli olmak için yaşı bekleyen 2.5 milyon vatandaş, prim ve sigorta yılı şartıyla EYT yasası kapsamında maaşlarına kavuşacak.

Yasalaşması için gün sayılan düzenlemede, maaş ödemelerine sayılı gün kaldı.

EYT'de başvuru süresi bulunmuyor ancak başvuru tarihi maaş gününü belirliyor. Bu kapsamda nisan ayında maaş almak isteyen EYT'liler için son günlere girildi.

Başvurmayan kaçırıyor

İşçilerin, özel sektörde çalışanların ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru yapmayanlar ise ilk maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak. Toplamda ise minimum 7500 lira maaş ve 2000 lira ikramiye ile 9 bin 500 lira kayıp olacak.

Adım adım EYT başvurusu

1- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

2- Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

3- Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

4- SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

5- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

6- Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

7- 'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

8- Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.