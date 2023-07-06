EYT'liler derin bir OH çekecek! Hesaplara yansıyacak detay... Memur ve emekli zamları enflasyon farkıyla netleşirken, EYT'lilerin zam alıp almayacağı da gündeme geldi. 3 milyona yakın EYT'li vatandaşın gözü kulağı banka hesaplarında.

Yılın ikinci altı ayında memur ve emeklilerin alacağı maaşlar netleşiyor.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre minimum zam oranı 6 ay kapsamında 19,77 oldu.

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayı maaşlarına zamlı olarak alacak. Üstüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği refah payı da eklenecek.

Zamdan faydalanacak olanların yanı sıra EYT'li vatandaşlar da araştırmalara başladı.

EYT maaşlarına zam gelecek mi? EYT zam alacak mı? EYT'lilere zam var mı, yüzde kaç? gibi sorular merak konusu oldu.

EYT'li 3 milyona yakın vatandaş, banka hesaplarından gözünü ayırmıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

EYT'li de zamlanacak

EYT ile emekli olanların, normal emeklilerden herhangi bir farkı olmayacak. Tıpkı ikramiyelerden faydalandıkları gibi EYT'lilerde temmuz ayında yapılacak zamdan faydalanacak.

Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı ve refah payını hakedecek.