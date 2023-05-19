EYT'lilere uyarı! Eğer 1 lira bile eksikse... Aylık bağlama işlemleri devam eden EYT'liler için uzmanlardan uyarı geldi. Prim günü eksik olan vatandaşların ödeme alamayacağının altı çizildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, milyonların cebini rahatlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tamamlanan EYT'de başvurular sürüyor. EYT'li vatandaşlardan çoğu, ödemelerini aldı. Bir kısmı ise ay sonuna kadar aylıklarına kavuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayı sonuna kadar EYT'lilerin maaşlarının bağlanacağını açıkladı. Uzmanlar ise dikkat çeken bir detaya ilişkin uyarıyor. Eksik prim gününe dikkat EYT başvurularında şartların sağlanması tek kriter. 5000 prim günü ve 1999 eylül öncesi sigorta başlangıcı olması gerekiyor. Emekli olabilmek için şartları taşıyıp taşımadığınızı e-Devlet üzerinden görebiliyorsunuz. 1 TL dahi eksik prim ödemeleri olsa kişilerin emekli olamayacağı için bu kontrolleri sağlamaları önem arz ediyor.