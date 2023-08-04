EZAN VAKİTLERİ: 4 Ağustos 2023 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... Cumaya kavuşan Müslümanlar, yaşadığı ildeki ezan vaktini sorguluyor. Bugün cuma namazı saat kaçta? 4 Ağustos 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

Cuma günü, İslam alemi için büyük bir önem arz ediyor.

Kutsal sayılan bu gün, öğlen namazı cemaatle birlikte eda ediliyor.

Camiye geç kalmak istemeyenler, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 4 Ağustos 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

4 Ağustos 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

4 Ağustos 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

4 Ağustos 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.