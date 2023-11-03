Faizsiz 150 bin TL kredi evlilikten önce mi, sonra mı verilecek? İki kişi de alabilecek mi? Yeni yıldan önce verilmesi beklenen 150 bin lira faizsiz ve 2 yıl sonra ödemeli evlilik kredisinde detaylar netleşiyor. Kredinin şartları belirlenirken ne zaman verileceği de merak konusu. Evlilik öncesi mi, sonrası mı verilecek? Kadın da erkek de alabilecek mi? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu devlet destekli evlilik kredisinde, sona geliniyor.

2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150 bin lira kredi için şartlar netleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlerimizi aile kurmaya teşvik ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimize iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Bu banka ile gençlerimizi destekleyeceğiz. dedi.

Evlilik arifesinde olan gençler, krediden nasıl faydalanacaklarını merak ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kredi teklifinin detaylarını açıkladı.

Bakan Göktaş, çalışmaların tamamlandığını ve şartların belirlendiğini duyurdu.

Evlilik kredisi şartları

4 yıllık kredi 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizle verilecek.

Kredi için gelir ve yaş kriteri olacak.

Yaş sınırı 18-27 olarak belirlendi.

Kredi paketi için ise deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara öncelik verilecek.

Kredi miktarı belirlenirken ise kişilerin gelir durumu esas alınacak.

Öte yandan 150 bin lira faizsiz kredinin evlilik öncesi mi sonrası mı verileceği merak ediliyor.

Ayrıca çiftlerden yalnızca biri mi yoksa ikisi de alabilecek mi araştırılıyor.

Peki, Evlilik kredisi önce mi verilecek? Kadın da erkek de alabilecek mi? İşte detaylar...

Çiftlerin gelirlerinin ortak değerlendirilebilmesi için evliliğin gerçekleşmiş olması şart olduğundan evlilik öncesi ayrı ayrı başvurular kabul edilmektedir. Bu kapsamda, şartları sağlayan kişilerin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Yani, çiftlerden ikisi de uygun görülmesi durumunda krediden faydalanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.