Faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Devlet tarafından yeni evlenecek çiftlere verilecek olan evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ilgiyle takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen evlilik kredisi hakkında aramalar son dönemde hız kazandı.

Evlilik hazırlığı yapan çiftler evlilik kredisi için başvuru şartlarını ve tarihlerini yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlere 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

Düğün sezonunun gelmesinden dolayı düğünlerin artması sebebiyle evlilik kredisi hakkında aramalarda hız kazandı.

Evlilik hazırlığında olan çiftler, başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. İşte evlilik kredisi hakkında merak edilenler..

2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek.

Evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerine yer verilmişti.