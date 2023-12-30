Faizsiz, masrafsız 100 bin TL kampanyası başladı! Duyan akın ediyor… PTT’den nakit ihtiyacı olanlara müjde. 100 bin TL nakit destek, faizsiz masrafsız olarak hesaplarınızda. İşte, tüm detaylar...

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PTT yeni yıla sayılı günler kala müjdeyi duyurdu. 100 bin TL destek ödemesi hemen başlayacak.

Acil kredi ihtiyacı olanlar, faizsiz kredi arayışında günlerini heba edenler, faizsiz ve masrafsız verilecek olan PTT kredisine kolayca başvurabilirsiniz. İşte PTT kredi kampanyası ile ilgili tüm detaylar…

Bankalara oranla daha düşük faizle kredi fırsatı sunan PTT’den yeni fırsatı duyurdu. 100 bin TL kredi fırsatı sunacak. Üstelik koşulsuz şartsız ve masrafsız verilecek. 100 bin TL kredi fırsatı sunulacak. Üstelik koşulsuz şartsız ve masrafsız verilecek.

3 ay ertemeli geri ödeme…

PTT, 100.000 TL faizsiz kredi kampanyası kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlara 24 ay vade imkanı sunmaktadır. Ayrıca, PTT yeni bir jestle, başvuru yapanlara 3 ay ödeme erteleme fırsatı da sağlamaktadır. Hızlı ve kolay başvuru seçenekleri ile anında kredi onayı alabilirsiniz. PTT, aynı zamanda SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı da sunmaktadır.

Başvuru nasıl yapılır?

PTT'nin acil kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, başvurularını Aktif Bank üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. Ayrıca, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik kartı ile hızlı ve kolay bir başvuru yapma imkanına da sahiptirler.

SMS ile başvuru nasıl yapılır?

PTT'den SMS ile kredi başvurusu yapmak mümkündür. Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümüne T.C. kimlik numaranızı yazıp PTT yazarak 30-50'ye kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. 100.000 TL'ye kadar olan PTT kredisi, sadece birkaç dakika içinde onaylanır ve başvuru sonucu cep telefonunuza yine SMS ile bildirilir.