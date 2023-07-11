Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Vatandaşlar fakir kardeşe zekat verilebilir mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

Zekat vermek isteyen vatandaşlar kimlere zekat verilip verilmeyeceği konusunu araştırıyor.

Zekat verilecek kişinin zekata uygun olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

İnternette konu ile alakalı farklı aramalara yapan vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan soru bölümüne merak ettiklerini sorabiliyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu " Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?" sorusuna yanıt vererek vatandaşların meraklarını giderdi.

İşte Din İşleri Yükse Kurulu'nun konu hakkında görüşleri..

Soru

Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu

Fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir. Hatta zekât verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır.

Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” buyurarak bunu teşvik etmiştir.