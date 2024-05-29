Farklı olan pandayı sadece dahiler 4 saniyede görüyor! Hemen kendinizi test edin... Sosyal medyada paylaşılan bu test gündem oldu. Peki, siz bu resimde farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz? Süreniz başladı...

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Dikkatinizi ve gözlerinizin keskinliğini ölçebileceğiniz yeni bir test ile sizlerleyiz.

İnternette son dönemde sıkça paylaşılan bu testler kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan pandayı saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

Onlarca pandanın yer aldığı görselde sadece 1 panda diğerlerinden farklı.

Sizden istenilen farklı olan pandayı 4 saniye içerisinde bulmak. Hadi dikkatinizi ve gözlerinizi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda panda bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ve o diğerlerinden farklı.

Bu testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Resimdeki farklı olan pandayı bulmak için son 4 saniyeniz.

4...

3...

2...

1...

Süreniz ona erdi. Resimdeki farklı pandayı 4 saniyede bulanları tebrik ederiz.

Farklı pandayı bulamayanlar üzülmesin. Testin cevabını aşağıda veriyoruz...

İşte resimdeki farklı pandanın yeri..