Farklı sayıyı 5 saniyede görenlerin IQ'su 130 üzeri çıkıyor! Süreniz başladı... Bu zeka testinde, resimdeki farklı sayıyı bulmanızı istiyoruz. Sadece çok dikkatli olan kişiler farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor. Hadi teste başlayın...

Hüseyin Topuz

Farklı olan sayıyı bulmaya dayalı dikkat testleri insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların '1008' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde '1008' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda '1008' bulunuyor. Ancak tüm sayıların arasında bir adet farklı sayı bulunuyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimdeki farklı olan sayı 8001'dir.