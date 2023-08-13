Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fatih Karagümrük ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler zorlu maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın bilgileri..

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Fatih Karagümrük ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin detaylarını yakından takip ediyor. Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri hafta içi oynanan Konferans Ligi mücadelesinde deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Öte yandan Alparslan Erdem'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük taraftarı önünde oynayacağı maçta lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İki ekip arasında oynanacak mücadelenin büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak..