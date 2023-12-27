Fatih Terim hızlı başladı! İlk transferi Süper Lig’den Fatih Terim Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Hızlı bir başlangıç yapan Terim’in ilk transferi Süper Lig'den olacak. İşte, Terim’in radarına takılan o futbolcu…

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Fatih Terim, uzun bir sürenin ardından sessizliğini bozarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlük teklifini kabul etti. Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş, idari kadrodan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen de Terim'in ekibinde yer alacak.

Hürriyet'in haberine göre, Terim'in ilk transfer hamlesi de belli oldu. Panathinaikos, Fatih Terim'in onayıyla Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas'ı transfer etmeyi planlıyor. İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da Bakasetas'ın ayrılığına onay verdi.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor'da 16 maça çıkan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistle önemli bir katkı sağladı.