Fatih Terim’in gözü Süper Lig’in file bekçilerinde! Samet Akaydin’in ardından bir bomba transfer daha… Geçtiğimiz günlerde yunan ekibi Panathinaikos’u çalıştırmaya başlayan tecrübeli teknik adam gözünü Süper Lig'den alamıyor. Bu sefer radarına file bekçileri takıldı…

ensonhaber.com

Fatih Terim’in başında olduğu Panathinaikos için ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

Samet Akayiın’i takımına katan Terim transfer rotasını yeniden Süper Lig’e çevirdi.

Kalecisi de Süper Lig'den

Başarılı teknik adam ara transfer döneminde yunan ekibi Panathinaikos’un kadrosunu güçlendirmeye oldukça kararlı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’den Samet Akaydin’i Panathinaikos’a transfer ettiren Fatih Terim, şimdi de Adana Demirspor’un file bekçisini takımında görmek istiyor.

Transfer talimatı verildi…

Samet Akaydin transferinin ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istediğini belirtti.

Terim, 34 yaşındaki kaleciyle bizzat görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün müzakereleri sonrasında deneyimli kalecinin, Yunanistan'a transfer olacağı belirtildi.