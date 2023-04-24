Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldı! Fatih Terim'in son sağlık durumu... Ünlü teknik direktör Fatih Terim'den gelen kötü haber sevenlerini endişelendirdi. Terim'in hastaneye yattığı haberleri sonrası efsane ismin sağlık durumu merak edildi. Peki Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? İşte son sağlık durumu...

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin hastaneye yattığı haberi sevenleri endişelendirdi. İmparator lakabıyla bilinen Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye götürüldü. İstanbul Maslak'ta yer alan özel bir hastaneye geldiği bilinen Fatih Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi yapıldı. Peki Fatih Terim'in son durumu nasıl?

Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü teknik direktörün sağlık durumu futbolseverler tarafından sık sık sorgulanıyor. Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabı üzerinden Terim'in durumuyla ilgili paylaşımda bulundu ve "Fatih Hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim kimdir?

4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya gelen Fatih Terim, Türk futboluna damga vurmuş isimlerdendir. Terim, futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giymiştir. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan usta isim Galatasaray, Türkiye U21, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev almıştır. Sarı kırmızılı takımı çalıştıran hoca 10 Ocak 2022 tarihinde görevinden ayrılmıştı.