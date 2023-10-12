Fatih Terim'in yardımcısıydı! Galatasaray'ın eski yıldızı Fransız takımının başına geçti! Bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığınıda yapan Albert Riera, Fransız ekibinin yeni teknik direktörü oldu. İşte Albert Riera'nın yeni takımı..

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2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve daha sonra futbolu bırakarak teknik direktörlük yapmaya başlayan İspanyol futbolcu Albert Riera sürpriz bir imza attı.

2020 yılında Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığınıda yapan Albert Riere köklü Fransız kulübünün başına geçti.

Son olarak Slovenya ekiplerinden NK Cejle'yi çalıştıran Albert Riera yeni takımına imzayı attı.

Albert Riera Fransa Ligue 2'de mücadele eden Bordeaux'un yeni teknik direktörü oldu.

Bir dönem Galatasaray'da asistan menajerlik de yapan Riera son çalıştırdığı takımı Cejle'de 2.12 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Albert Riera kimdir?

20 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesi İspanya'nın Real Mallorca takımı altyapısında başlayan Albert Riera daha sonra, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos takımlarında forma giydi.

Albert Riera, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray ile üç sezonda 80 resmi maça çıktı. Riere, Galatasaray forması ile 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.

Galatasaray kariyeri sonrası İngiltere, İtalya ve İspanya’da oynayan 38 yaşındaki futbolcu, futbolculuk kariyerini Slovenya’da tamamladı.

İspanya Milli Takım formasını 16 kez giyen ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.