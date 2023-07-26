Sakın çöpe atmayın! Nar kabuğunun faydalarını duyan şaşkınlığını gizleyemiyor.. Sevilerek tüketilen meyvelerden olan nar ve kabuğunun az bilinen faydaları duyanları şaşırtıyor. İşte nar ve nar kabuğunun şaşırtan faydaları..

Severek tüketilen ve vücut sağlığına faydalı olan narın kabukları da oldukça faydalıdır.

Lif bakımından son derece zengin bir besin olan narın besin değerleri oldukça yüksek.

Genellikle içini tükettikten sonra direk çöpe atılan nar kabuklarının yararlarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Nar ve nar suyu birçok faydasının yanı sıra kan basıncını, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye destek olur.

İşte nar ve nar kabuğunun bazı faydaları...

Nar ve nar kabuğunun faydaları

- Nar, günlük kalori oranını dengede tutmakta ve obezite ile savaşmaktadır. Ayrıca vücudun enerjisini de yükseltmektedir.

- Nar kabuğunun meme kanserinin ilerlemesini durdurduğu ortaya konmuştur.

- Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.

- İshalin durmasında etkilidir.

- Saç derisini besler, kepek oluşumunun önüne geçer ve saça ışıltı katar.

- Nar kabukları kandaki kötü kolesterolü azaltmaktadır.

- Nar, kalp ve damar sağlığını koruyor.

- Kansızlığı önler.

- Nar, grip ve üst solunum yolları hastalıklarının yaşanma riskini düşürüyor.

- Diş eti iltihaplarını iyileştirir.

- Nar, kandaki trombosit hücrelerini yeniliyor ve ödem gibi rahatsızlıkları engelleyerek romatizma ve eklem ağrılarını gideriyor.

- Nar tanelerinin üzerine tuz dökerek yediğinizde de damar tıkanıklığı riskini yüzde 70 azaltmış olursunuz

- Nar, ciltteki ölmüş deriyi yenilemekte ve akne ile sivilce oluşumunu azaltmaktadır.