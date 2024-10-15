Fazlası zehre dönüşüyor! Kendiliğinden yetişen şifa deposu, ölçülü tüketende hastalık bırakmıyor...

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte Sivas’ta kışlık hazırlıklar sürerken dağlarda kendiliğinden yetişen şifa deposunda da hasat başladı.

Dikenli çalılarda yetişen bu kırmızı küçük meyve kış aylarında hastalıklardan korunmada en etkili olan doğa mucizeleri arasında yer alıyor.

İçerdiği B1, B2, C ve K vitaminler sayesinde sağlığınız için adeta bir şifa deposu olan kuşburnu dikenlerin arasından tek tek özenle toplanarak ister marmelat ister komposta istenilirse de meyveleri kurutularak çay şeklinde tüketilebiliyor.

Kış aylarının vazgeçilmez bitki çayları arasında en sık tüketilenlerden olan kuşburnu birçok hastalığa şifa oluyor.

ÖLÇÜLÜ İÇEN ŞİFA BULUYOR!

Hemen her şeyde olduğu gibi kuşburnu çayında da fazla tüketmenin zararları dikkat çekiyor. Her ne kadar tam bir şifa deposu olarak tüketiliyor olsa da fazla tüketildiğinde vücutta toksik etki oluşturabiliyor ve bunun neticesinde de zehirlenme ihtimaline neden olabiliyor.

İçerisinde birçok vitamini barındırarak bağışıklık sistemine fayda sağlayan kuşburnu meyvesinin fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzmanlar kuşburnu tüketirken dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyor.