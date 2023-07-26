FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih merak ediliyor. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren Temmuz ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

Dünya ekonomi piyasasının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem taşıyor. Haziran ayında yapılan FED toplantısında politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası’nın Temmuz ayı toplantısında 25 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih.. FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda alınacak FED faiz kararının 26 Temmuz günü saat 21.00'de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.