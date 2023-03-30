Fedakarlık madalyası nedir, nasıl alınır? Depremzedelere yardım edene madalya mı verilecek? Meclis'e sunulan yeni torba kanunda Madalyalar ve Nişanlar Kanunu da yer aldı. Yapılan ekleme ile depremzedelere yardım eden yerli ve yabancı kişilerin madalya ve nişanla ödüllendirilecek. Peki, fedakarlık madalyası nasıl alınır? Depremzelere yardım edene madalya mı verilecek? İşte ayrıntılar...

Kahramanmaraş depremi başta olmak üzere Türk milletinin fedakarlığı, yardımseverliği ve özverisi bir kez daha ortaya çıktı.

Milyonlar, depremzedeler için tek yürek oldu. Bu destekler, artık karşılıksız kalmayacak.

Deprem, sel gibi afetlerin önlenmesi ve zararların giderilmesinde üstün katkılarda bulunan yerli ve yabancı kişiler, ödüllendirilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından madalya ve nişan verilmesine ilişkin teklif TBMM gündemine geliyor.

TBMM’ye sunulan “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” uyarınca bu kapsamda üstün hizmetlerde bulunan vatandaşlara ‘Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’, yabancılara ise ‘Üstün Fedakârlık Nişanı’ verilecek.

Haberin akabinde fedakarlık madalyası hakkındaki aramalar hız kazandı.

Fedakarlık madalyası nedir, nasıl alınır? Depremzedelere yardım edenler madalya mı alacak? merak ediliyor.

İşte fedakarlık madalyası hakkında detaylar...

Fedakarlık nişanı nedir, nasıl alınır?

Madalyalar, herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.

24 Ekim 1983 tarihli ve 2933 sayılı “Madalyalar ve Nişanlar Kanunu”nda, Devlet Madalya ve Nişanlarının çeşitleri ile verilme koşulları belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı kararı ile verilen madalyalar arasında "fedakarlık nişanı" da eklendi.

Depremzedelere yardım edenlere verilmesi planlanan fedakarlık nişanı/madalyası hakkında aşağıdaki açıklamalar yer aldı.

Yeni torba asanın 6. maddesinin gerekçesinde: “Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmektedir” ifadesi kullanıldı.