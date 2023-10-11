Felaket kapıda! Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce… O tarihte başlayacak Türkiye genelinde meteoroloji uzmanlarının dikkat çeken uyarıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hava tahminlerini bir bir açıklayan uzmanlar, o tarihi işaret etti. Dışarı bile çıkmayacaksınız.

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Meteoroloji uzmanları, belirli bir tarihi işaret ederek Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışının başlayacağını söylüyor.

Hava tahminlerini öğrenerek gelecek olaylara hazırlık yapmak isteyenler için önemli bir tarih belirlendi. Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğuklar ve kar yağışı için işaretler veriyor.

Bu gelişmeyle birlikte dışarı çıkanlar, önlem almadan dışarıda vakit geçirmenin zorluğunu yaşayacaklar.

Vatandaşlar tedbirli olmalı

Özellikle Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmalılar.

Kar yağışı ve soğuklar, dışarıda bulunanları etkileyeceği için vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Her şey o tarihte başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışlarının Kasım ayının ortasında Türkiye'de görüleceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanı Mehmet Eren sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şu tarihleri işaret etti:

“Bu seneki ilk kış tahminim 14 Kasım daha detaylı ve güncelleme ise 12 Aralık tarihinde yapacağım”