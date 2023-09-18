Fenerbahçe 14 yıl sonra bir ilki başardı! Süper Lig'e İsmail Kartal damgası..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.
Sarı-lacivertliler, 2009/2010 sezonundan bu yana ilk defa bu başarıyı tekrarladı.
Fenerbahçe dün evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi.
2009/2010 sezonunda Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe lige 8'de 8 yaparak başlamıştı.
Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe oynadığı 4 maçıda kazanarak 14 yıl aradan sonra bu başarıyı elde etti.
Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti;
Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK
Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
2009/2010 sezonunda Alman teknik adam Christoph Daum ile bu başarıyı elde eden Fenerbahçe 14 yıllık aranın ardından lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başladı.
İsmail Kartal'ın bu performansı sarı lacivertli taraftarların beğenisini topladı..