Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta beraberlik alan sarı lacivertliler taraftarlarını büyük bir şoka uğrattı.

Bir maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı lacivertliler Antalyaspor maçını kazanarak moral depolamak istiyor.

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor, tek galibiyetini Ekim 2019'da deplasmanda aldı.

Futbolseverler Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte,Fenerbahçe - Antalyaspor maçının detayları...

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.