Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Süper Lig'in 5. haftasında lider Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig, 5. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak ve bu kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Her iki takım da bu maçta mutlak galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip Antalyaspor ise zorlu bir dönemden geçiyor ve puan cetvelinde yukarılara tırmanmanın peşinde.

İki takımın yeni transferleri de bu maçta sahne alacak ve takımlarının başarısı için ellerinden geleni yapacaklar.

Futbol severler ise maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar. Konuya dair araştırmalar hız kazandı.

Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?

Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşması 17 Eylül 2023 Pazar günü (yarın) saat 17:00'de başlayacak. Maç, beIN Sport 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE