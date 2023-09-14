Fenerbahçe aradığını Premier Lig’den buldu! 6 numaraya bomba isim… Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sonunda aradığını buldu. İngiltere’nin favori ismini renklerine bağlayacak.

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Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına yaklaşırken orta sahada güçlü bir takviye yapmak için İngiliz futbol arenasında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda 6 numara mevkisini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belçika futbolunun yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen bu oyuncunun, Fenerbahçe için önemli bir güç olabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Belçikalı orta saha oyuncusu için harekete geçtiği İngiliz basınında duyuruldu.

İşte uzun zamandır 6 numara için arayışını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefindeki o isim...

Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk yıldız!

İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre; Fenerbahçe, Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker için Aston Villa’ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon Euro’ya transfer olmuştu.