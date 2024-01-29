Fenerbahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın lideri oldu! Tam 101 gol... Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı resmi maçlarda 100 gol atarak rekor kırdı. Sarı lacivertliler bu istatistikle Avrupa'nın zirvesine yerleşti...

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Cengiz Ünder'in attığı goller ile maçı kazanan Fenerbahçe bu sezon golcü kimliği ile adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda attığı goller ile Avrupa'nın önce gelen kulüpleri arasında yer alıyor.

Sarı lacivertliler bu sezon attığı gol sayısı ile Avrupa'nın devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlada 100 gol barajını geçen ilk takım oldu. Avrupa'da bunu başaran tek takım olan Fenerbahçe bu sezon 101 gol attı.

Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda adeta gol olup yağdı.

İşte bu sezon Avrupa'nın en golcü takımları;

1 - Fenerbahçe (101 Gol)

2- Bayer Leverkusen (85 Gol)

3- Liverpool (84)

4- Manchester City (81)

5- Real Madrid (75)