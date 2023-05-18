Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Aliağa Petkim Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında sahasında Aliağa Petkim Spor’u konuk edecek. Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 50 puan topladı. Sarı lacivertliler maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Aliağa Petkim Spor ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Aliağa Petkim Spor ligin 12. sırasında yer alıyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Aliağa Petkim Spor arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor. İşte maçın merak edilenleri.. Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim Spor maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim Spor maçı 18 Mayıs Perşembe (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS kanalı tarafından canlı yayınlanacak.